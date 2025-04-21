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В Китае подоспела замена ИИ-чипам Nvidia: Huawei начнёт отгрузки Ascend 910C в мае

В Китае подоспела замена ИИ-чипам Nvidia: Huawei начнёт отгрузки Ascend 910C в мае

В Китае подоспела замена ИИ-чипам Nvidia: Huawei начнёт отгрузки Ascend 910C в маеКомпания Huawei Technologies планирует уже в следующем месяце начать массовые поставки своего усовершенствованного ИИ-ускорителя Ascend 910C на внутренний рынок китайским клиентам.

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