В МИД РФ отреагировали на скандал с оскорблениями Сатановского в адрес Захаровой

Сам Сатановский также поспешил оправдаться за свое высказывание. В МИД РФ прокомментировали принесенные телеведущим и журналистом Владимиром Соловьевым извинения за нанесённые оскорбления политологом Евгением Сатановским в адрес представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой и замглавы МИД России Михаила Богданова.
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