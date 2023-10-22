В МИД РФ отреагировали на скандал с оскорблениями Сатановского в адрес Захаровой

Сам Сатановский также поспешил оправдаться за свое высказывание. В МИД РФ прокомментировали принесенные телеведущим и журналистом Владимиром Соловьевым извинения за нанесённые оскорбления политологом Евгением Сатановским в адрес представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой и замглавы МИД России Михаила Богданова.