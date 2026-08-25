ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Почетными гражданами Челябинска стали митрополит и муфтий: какие еще решения приняли депутаты

Почетными гражданами Челябинска стали митрополит и муфтий: какие еще решения приняли депутаты

ЧЕЛЯБИНСК, 24 августа, ФедералПресс. Управляющему Челябинской метрополией, митрополиту Челябинскому и Миасскому Алексию, а также Главному муфтию Уральского Федерального округа, председателю Регионального духовного управления мусульман (РДУМ) Челябинской и Курганской областей Ринату Афраемовичу Раеву присвоено звание Почетного гражданина города Челябинска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии