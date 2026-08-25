Почетными гражданами Челябинска стали митрополит и муфтий: какие еще решения приняли депутаты

ЧЕЛЯБИНСК, 24 августа, ФедералПресс. Управляющему Челябинской метрополией, митрополиту Челябинскому и Миасскому Алексию, а также Главному муфтию Уральского Федерального округа, председателю Регионального духовного управления мусульман (РДУМ) Челябинской и Курганской областей Ринату Афраемовичу Раеву присвоено звание Почетного гражданина города Челябинска.
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