Вяткин указал на значимость введения ответственности за срыв гособоронзаказа

Задача состоит в том, чтобы любыми мерами, в том числе законодательного характера, административного, дисциплинарного характера, обеспечить неукоснительное выполнение гособоронзаказа, который в настоящий момент как никогда важен, заявил депутат.
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