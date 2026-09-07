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Регионы России

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Грузинский дзюдоист сломал сопернику челюсть после поражения на турнире в Германии

Грузинский дзюдоист сломал сопернику челюсть после поражения на турнире в Германии

На турнире в Лейпцине, Германия, грузинский дзюдоист Акакий Джапаридзе после поражения в поединке сломал челюсть своему сопернику — немецкому спортсмену Тимо Кавелиусу.

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