Где в Барнауле отключат горячую воду с 14 мая?

После майских праздников в краевой столице начнутся гидравлические испытания теплосетей Отопительный сезон завершился в Барнауле 7 мая, а спустя неделю в краевой столице СГК начнет плановые гидравлические испытания на теплосетях.
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