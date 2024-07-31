Новых россиян предложили лишать гражданства, если не встанут на воинский учет

Все думские фракции во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства за неисполнение обязанностей по постановке на воинский учет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии