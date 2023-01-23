Военное обозрение

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Американский сенатор: левые СМИ и демократы намекают Байдену на невозможность баллотироваться на второй срок

Американский сенатор: левые СМИ и демократы намекают Байдену на невозможность баллотироваться на второй срок

Демократическая партия США после выявления факта ненадлежащего хранения американским президентом Джо Байденом секретных документов стремится оказать на последнего давление, направленное на то, чтобы тот осознал невозможность повторного избрания на высшую государственную должность.

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