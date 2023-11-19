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Танковое проклятие: Почему ВСУ перестали получать западную бронетехнику

Танковое проклятие: Почему ВСУ перестали получать западную бронетехнику

Западные арсеналы исчерпаны, а свои танки Украина уже профукала Перед началом российской специальной военной операции танковый парк Украины практически на 100% был укомплектован не самыми новыми советскими боевыми машинами.

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