В инструкции к препарату от герпеса может появиться предупреждение об облысении

Список нежелательных реакций планируют дополнить опасными состояниями — Минздрав опирается на накопленные данные о клиническом применении лекарства Минздрав РФ требует актуализировать инструкции к препаратам на основе валацикловира: производителям рекомендовано включить в них расширенный перечень возможных нежелательных реакций.