В инструкции к препарату от герпеса может появиться предупреждение об облысении

Список нежелательных реакций планируют дополнить опасными состояниями — Минздрав опирается на накопленные данные о клиническом применении лекарства Минздрав РФ требует актуализировать инструкции к препаратам на основе валацикловира: производителям рекомендовано включить в них расширенный перечень возможных нежелательных реакций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Общественной па...
- Вирусолог назвала...
- "Нет совести". Во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым