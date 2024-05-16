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Путин: не думал, что Игры Будущего приобретут такой размах

Путин: не думал, что Игры Будущего приобретут такой размах

Президент РФ Владимир Путин признался, что не ожидал такого размаха турнира Игры Будущего. «Это предложенный Россией новый формат спортивного движения, объединяющий наиболее динамичные спортивные дисциплины и киберспорт.

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