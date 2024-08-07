"Ведомости": детям сотрудников ФССП выделят квоту для поступления в вузы

Министерство юстиции РФ разработало законопроект, в соответствии с которым предлагает установить отдельную квоту для поступления в вузы за счет бюджетных средств детей сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП), работающих на новых территориях России в период специальной военной операции.
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