В УГИБДД рассказали о погоне со стрельбой на трассе в Екатеринбурге

В пресс-службе УГИБДД рассказали о погоне за жителем Екатеринбурга по Серовскому тракту. Инцидент произошел второго марта, в ходе него сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить табельное огнестрельное оружие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии