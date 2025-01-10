В России планируется построить и обновить 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения. Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».
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