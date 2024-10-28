Геймплея нет, но вы держитесь: Bungie поделилась новыми деталями Marathon и открыла страницу игры в SteamНа анонсе прошлой весной разработчики научно-фантастического PvP-шутера Marathon из студии Bungie обещали вернуться в следующий раз вместе с геймплеем проекта, но судьба распорядилась иначе.