НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Геймплея нет, но вы держитесь: Bungie поделилась новыми деталями Marathon и открыла ...

Геймплея нет, но вы держитесь: Bungie поделилась новыми деталями Marathon и открыла ...

Геймплея нет, но вы держитесь: Bungie поделилась новыми деталями Marathon и открыла страницу игры в SteamНа анонсе прошлой весной разработчики научно-фантастического PvP-шутера Marathon из студии Bungie обещали вернуться в следующий раз вместе с геймплеем проекта, но судьба распорядилась иначе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх