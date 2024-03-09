Россия выделит миллиарды рублей эвакуированным из сектора Газа

МЧС России получит 17,7 миллиарда рублей на содержание эвакуированных из сектора Газа. Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, деньги будут выделены из резервного правительственного фонда и послужат компенсацией средств, которые потратили субъекты федерации на размещение таких лиц в 2023 году.
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