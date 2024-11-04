Екатеринбургский митрополит раскрыл, когда закончится спецоперация на Украине

Ситуацию в стране митрополит Евгений сравнил со Смутным временем 1612 года.Екатеринбургский и Верхотурский митрополит заявил, что специальная военная операция на Украине завершится, когда "Матерь Божья увидит готовность нашего сердца".
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