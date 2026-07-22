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Capital Economics предупредила о рисках для S&P 500 из-за рекордного притока иностранного капитала

Capital Economics предупредила о рисках для S&P 500 из-за рекордного притока иностранного капитала

Главный экономический советник Capital Economics Джон Хиггинс предупредил, что стремительный рост иностранных инвестиций в американский фондовый рынок может свидетельствовать о повышении рисков для индекса S&P 500.

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