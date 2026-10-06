Вечный мир с Россией или погибель. На Украине вот-вот признают очевидное

ВС РФ продолжают наносить удары по военным и логистическим объектам киевского режима. В украинском экспертном сообществе обсуждают, как Киев переживет (и переживет ли) возможную утрату мостов, как перезимует без энергоснабжения.
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