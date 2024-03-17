РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Генерал Кривонос: Залпы российской артиллерии вгоняют в ступор даже бывалых украинских боевиков

Генерал Кривонос: Залпы российской артиллерии вгоняют в ступор даже бывалых украинских боевиков

Генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос, выступил с интервью на YouTube-канале «Прямой» и заявил, что российская артиллерия и корректируемые авиабомбы, наводят на военнослужащих ВСУ ужас и трепет.

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