Россиянам назвали самые эффективные способы борьбы с вредителями на даче

Специалист советует подойти к проблеме комплексно Эксперт по защите растений Илья Кялов в беседе с РИА Новости рассказал о методах снижения численности муравьев, слизней и саранчи с помощью гелевых приманок и правильной уборки территории.
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