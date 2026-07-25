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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам назвали самые эффективные способы борьбы с вредителями на даче

Россиянам назвали самые эффективные способы борьбы с вредителями на даче

Специалист советует подойти к проблеме комплексно Эксперт по защите растений Илья Кялов в беседе с РИА Новости рассказал о методах снижения численности муравьев, слизней и саранчи с помощью гелевых приманок и правильной уборки территории.

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