Политика как она есть

38 840 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Широков
    Ну так пусть на ВВС и снимаются!!! Любой продюсер или режиссер снимает артистов, которые ему нравятся, близки по духу... «Русская служба ...
  • Вадим Зайцев
    Наконец то этим актеришкам и актрюлям кормушку закрыли. «Русская служба ...
  • Кошмар
    Этот Мемориал записал в политзаключённые всех убийц и мародёров. так что решение правильное. Лжецов надо закрывать.  ...«Оправдание всех ...

Государственный козел думает о баранах

Государственный козел думает о баранах

Метод: два удара по башке - и уколол Михаил Леонтьев — трижды государственный человек, ибо выступает на государственном радио «Вести FM», много лет ведёт собственную программу на Первом канале ТВ и много лет получает большую зарплату как вице-президент гигантской государственной нефтяной компании.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гоша Веверсис
Марина Беляева
Ай, да молодец! Так их! Давно пора сделать эту прививку обязательной! Врачи с этими баранами зашиваются, спасают этих безмозглых!
ты видел?
Ответить
6 час.
Гоша Веверсис
мразь леонтьев
Ответить
6 час.
aleks33
Алиса Майская
Совершенно согласна с предыдущими ораторами. В Союзе эпидемий не было, но полный набор прививок получали все с рождения, (даже в голову руководству страны не приходило спрашивать и что-то объяснять).
умница! ты не видела детей с ДЦП - следстие прививок? сходи посмотри. тебе б такое!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх