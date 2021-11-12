Метод: два удара по башке - и уколол Михаил Леонтьев — трижды государственный человек, ибо выступает на государственном радио «Вести FM», много лет ведёт собственную программу на Первом канале ТВ и много лет получает большую зарплату как вице-президент гигантской государственной нефтяной компании.
Государственный козел думает о баранах
Комментарии
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Гоша Веверсис
Марина Беляева
Ай, да молодец! Так их! Давно пора сделать эту прививку обязательной! Врачи с этими баранами зашиваются, спасают этих безмозглых!
ты видел?
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6 час.
aleks33
Алиса Майская
Совершенно согласна с предыдущими ораторами. В Союзе эпидемий не было, но полный набор прививок получали все с рождения, (даже в голову руководству страны не приходило спрашивать и что-то объяснять).
умница! ты не видела детей с ДЦП - следстие прививок? сходи посмотри. тебе б такое!
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5 час.
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