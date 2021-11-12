Государственный козел думает о баранах

Метод: два удара по башке - и уколол Михаил Леонтьев — трижды государственный человек, ибо выступает на государственном радио «Вести FM», много лет ведёт собственную программу на Первом канале ТВ и много лет получает большую зарплату как вице-президент гигантской государственной нефтяной компании.