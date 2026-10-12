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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Динамо»: «Никаких предложений господину Разину с нашей стороны не было. У нас вообще нет намерений вести переговоры с каким-либо тренером»

Генеральный директор московского « Динамо » Анатолий Харчук ответил на вопрос о возможном интересе клуба к Андрею Разину.

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