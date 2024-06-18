«Сажать в тюрьму, пусть отрабатывают»: в Госдуме взялись за чиновников-взяточников

Группа депутатов от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого предложила внести изменения в Уголовный кодекс РФ, исключив возможность условного наказания, досрочного освобождения и штрафа для чиновников, осужденных за получение взятки.
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