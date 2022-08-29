Армия Украины выпустила 25 снарядов по Донецку, Горловке и Пантелеймоновке

Украинские войска вновь открыли огонь по населенным пунктам Пантелеймоновка, Донецк и Горловка. Суммарно было выпущено 25 снарядов, проинформировало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).