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Армия Украины выпустила 25 снарядов по Донецку, Горловке и Пантелеймоновке

Армия Украины выпустила 25 снарядов по Донецку, Горловке и Пантелеймоновке

Украинские войска вновь открыли огонь по населенным пунктам Пантелеймоновка, Донецк и Горловка. Суммарно было выпущено 25 снарядов, проинформировало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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