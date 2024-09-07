В Сингапуре пройдет саммит Appchain Day с участием знаковых представителей Web3

17 сентября 2024 года в Сингапуре пройдет ежегодный криптосаммит Appchain Day. Организаторы мероприятия сообщили, что саммит соберет ведущих представителей индустрии, предоставляя участникам возможность ознакомиться с самыми передовыми разработками в области блокчейн-технологий.
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