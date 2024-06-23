Украина потребовала от США разрешения для ударов по России ракетами ATACMS

Украинские власти оказывают давление на США, добиваясь разрешения на использование дальнобойных ракет ATACMS для нанесения ударов по целям в глубине территории России, 23 июня сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
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