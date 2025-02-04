Российские хоккеисты Бобровский и Куликов встретились с Трампом

TASS/AP Российские хоккеисты "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов вместе с одноклубниками посетили Белый дом и встретились с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сообщает газета "СЭ".
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