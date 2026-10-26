Темир АЛИЕВ 19 октября в Самарканде состоялась министерская встреча глав внешнеполитических ведомств пяти стран Центральной Азии и государственного секретаря США Марко Рубио в формате C5+1.
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