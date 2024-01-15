Моя семья. Счас...
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  • Галина 123
    Ну и на кой ляд такой брак?Три «прелести», к...
  • Владимир Соколов
    😂 что бы не уставать стоит тебе всякую хрень не придумывать)) а то ты как истинная баба))сама себе проблемы создаешь...Семья вот-вот раз...
  • Natali Климова
    Знакомо до боли. РазвелисьТри «прелести», к...

Три «прелести», которые ждут женщину, если мужчина хочет быть главой семьи, но не вывозит

Три «прелести», которые ждут женщину, если мужчина хочет быть главой семьи, но не вывозит

Знаете, что объединяет всех одиноких «специалистов по отношениям» и «мужских психологов», которых сейчас развелось в разы больше, чем женских? Они все, как заведенные, твердят про безусловное лидерство мужчины в семье.

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Комментарии
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Natali Климова
Знакомо до боли. Развелись
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15 час.
Галина 123
Ну и на кой ляд такой брак?
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13 час.

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