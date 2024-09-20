В Петербурге сбили пенсионерку на Среднегаванском проспекте

68-летнюю женщину госпитализировали Накануне вечером в Василеостровском районе Петербурга у дома номер 13 по Среднегаванскому проспекту произошла авария: пожилая женщина, пытаясь перейти дорогу в неразрешённом месте, попала под колёса автомобиля, передаёт Piter.
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