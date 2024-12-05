В Крым будут отправлять детей из Башкортостана

Глава Башкортостана Радий Хабиров на полях Ялтинского международного экономического форума рассказал о прочных связях между его регионом и Крымом, подчеркнув, что сотрудничество вышло далеко за рамки формальных отношений.
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