Талибы* запретили мужчинам в Афганистане стричь бороды и носить джинсы

Cогласно своду законов о пороках и добродетели, который был обнародован в конце августа, мужчинам теперь запрещены короткие стрижки и борода короче кулака, а также теперь нельзя подражать немусульманам во внешности, одежде и поведении.
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