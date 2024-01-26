Власти Южной Кореи просят граждан прекратить есть жареные зубочистки

С просьбой прекратить есть жареные зубочистки обратилось к гражданам правительство Южной Кореи. Предупреждение о вреде для здоровья от министерства продовольствия призывает людей не есть палочки из крахмала, зажаренные во фритюре.
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