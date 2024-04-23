В аэропорту Кишинёва люди встречают участников оппозиции, скандируя «Победа!»

В аэропорту Кишинёва люди встречают участников оппозиционного движения с криками «Победа!». Вечером 22 апреля сообщалось, что в аэропорту Кишинёва несколько часов держат участников оппозиционного молдавского объединения, которые прилетели из Москвы.
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