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В аэропорту Кишинёва люди встречают участников оппозиции, скандируя «Победа!»

В аэропорту Кишинёва люди встречают участников оппозиции, скандируя «Победа!»

В аэропорту Кишинёва люди встречают участников оппозиционного движения с криками «Победа!». Вечером 22 апреля сообщалось, что в аэропорту Кишинёва несколько часов держат участников оппозиционного молдавского объединения, которые прилетели из Москвы.

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