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Юрий Селиванов: И сумрачный германский гений…

Юрий Селиванов: И сумрачный германский гений…

Похоже на то, что современная немецкая армия оказалась плохим учеником, не выучившим главные уроки разгрома своих предшественников в годы второй мировой войны Согласно сообщению командования германского бундесвера, во исполнение планов перевооружения армии,   15 сентября 2021 года военнослужащие 393-го танкового батальона 37-й мотопехотной бригады 10-й танковой дивизии начали приемку первых 30 модернизированных основных танков Leopard 2A7V и отправку их к месту дислокации в Бад-Франкенхаузен (Тюрингия, на территории бывшей ГДР).

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Игорь Малихов
Автора нужно в министры обороны Германии !!! ( так и хочется крикнуть - ну немцы , ну дебилы , ну ничего не могут нормально сделать ... Продам на хрен свой туарег - куплю гранту , буду ездить как человек ... А то уже задолбался налог конский за него платить ...)
Meerflieger
"...Автора нужно в министры обороны Германии !!!..."(с) После женщины-гинеколога... Не, не нужно. Пусть дальше "развиваются"...
ВЛАДИСЛАВ
Когда немцы начинают очередную войну, то предполагают в своих планах, что бить противника будут только они как на полигоне, но не учитывают, или учитывают поверхностно, что их планы может перечеркнуть встречный отрезвляющий удар.
novichokspb waisman
Автор решил оказать услугу немцам своими советами: НАДО ли ВРАГУ оказывать помощь? - даже ТАК?

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