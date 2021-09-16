Юрий Селиванов: И сумрачный германский гений…

Похоже на то, что современная немецкая армия оказалась плохим учеником, не выучившим главные уроки разгрома своих предшественников в годы второй мировой войны Согласно сообщению командования германского бундесвера, во исполнение планов перевооружения армии, 15 сентября 2021 года военнослужащие 393-го танкового батальона 37-й мотопехотной бригады 10-й танковой дивизии начали приемку первых 30 модернизированных основных танков Leopard 2A7V и отправку их к месту дислокации в Бад-Франкенхаузен (Тюрингия, на территории бывшей ГДР).