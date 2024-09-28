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На Западе узнали о поставках дронов из Китая в Россию: главное за сутки

На Западе узнали о поставках дронов из Китая в Россию: главное за сутки

МОСКВА, 28 сентября, ФедералПресс. Запад получил доказательства поставок китайских дронов в Россию, Владимир Зеленский хочет выставить союзников предателями, в Херсонской области заявили о сильном истощении ВСУ.

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