Башар Асад прилетел в Россию — самое безопасное место в мире для тех, кто был втянут в большую политику США.
Какую выгоду Россия извлечёт из событий в Сирии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
W
Walery
Вполне приличная... могу сказать - прекрасная аналитика!
Ответить
17 час.
Владимир Елкин
Посмотрим! Время покажет, кто прав!
Ответить
9 час.
Геннадий Бережнов
Дальнейшие высказывания политиков будут зависеть от происходящих событий! Ранее они просто воду толкут в ступе, объясняя происходящее как кто понимает! Израиль — самое важное для Трампа государство на планет - но всё будет зависеть от состояния экономики США!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии