Какую выгоду Россия извлечёт из событий в Сирии

Геннадий Бережнов

Дальнейшие высказывания политиков будут зависеть от происходящих событий! Ранее они просто воду толкут в ступе, объясняя происходящее как кто понимает! Израиль — самое важное для Трампа государство на планет - но всё будет зависеть от состояния экономики США!