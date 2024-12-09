Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Кувыкина
    И на хрена обучать деток дошкольного возраста русскому за бюджет? Привезли, пусть и обучают за свой счёт. Зачем приве...Кабмин поддержал ...
  • Татьяна Романова
    Никаких не принимать, ни со знанием русского языка, ни без. Пусть учатся на исторической родине, как вариант в Англии...Кабмин поддержал ...
  • Vog
    Тема мигрантов надоела. Не нужны они нам . Всех обратно на родину.Кабмин поддержал ...

Какую выгоду Россия извлечёт из событий в Сирии

Какую выгоду Россия извлечёт из событий в Сирии

Башар Асад прилетел в Россию — самое безопасное место в мире для тех, кто был втянут в большую политику США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
W
Walery
Вполне приличная... могу сказать - прекрасная аналитика!
Ответить
17 час.
Владимир Елкин
Посмотрим! Время покажет, кто прав!
Ответить
9 час.
Геннадий Бережнов
Дальнейшие высказывания политиков будут зависеть от происходящих событий! Ранее они просто воду толкут в ступе, объясняя происходящее как кто понимает! Израиль — самое важное для Трампа государство на планет - но всё будет зависеть от состояния экономики США!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх