На Сапун-горе с 1 мая возобновится пуск бронетехники

На Сапун-горе с 1 мая возобновится пуск бронетехникиПо традиции в полдень посетители героической высоты Музея обороны Севастополя смогут услышать рокот двигателя легкой самоходно-артиллерийской установки СУ-76.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии