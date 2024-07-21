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Выжившим во время теракта в "Крокусе" предстоит новое испытание. Решение уже принято

Выжившим во время теракта в "Крокусе" предстоит новое испытание. Решение уже принято

Новое испытание предстоит пройти выжившим во время теракта в подмосковном "Крокусе". В судебных документах сообщается, что после окончания лечения потерпевших необходимо назначить и провести им судебно-медицинские экспертизы.

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