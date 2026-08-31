Хирурги из Сургута спасли зрение рыбака, попавшего на крючок

Во время рыбалки в Октябрьском районе ХМАО, рыболовный крючок попал в глаз мужчины. Он самостоятельно удалил крючок, после чего был доставлен в Сургутскую окружную клиническую больницу.
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