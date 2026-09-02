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Что такое ОБЗР: программа, оценки, цели изучения

Что такое ОБЗР: программа, оценки, цели изучения

С 1 сентября 2024 года в российских школах появился новый предмет – Основы безопасности и защиты Родины.

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