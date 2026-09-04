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ВЕСТИ КРЫМ

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16-летний житель Севастополя пойдет под суд за участие в запрещенной организации

16-летний житель Севастополя пойдет под суд за участие в запрещенной организации

Следствием установлено, что в феврале этого года юноша подписался на тематические каналы в мессенджере, где изучал идеологию запрещенной террористической организации.

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