Этап Гран-при России по фигурному катанию в Нижнем Новгороде отменили. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба Нижегородской региональной общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках».
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