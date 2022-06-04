Джо Байден Байден: США можуть протистояти інфляції, не жертвуючи економічними вигодами Президент вважає, що травнева статистика ринку праці свідчить, що американська економіка здатна витримати стрибок інфляції Опубліковані сьогодні Міністерством праці позитивні дані щодо стану американського ринку праці в травні показують, що економіка Сполучених Штатів здатна витримати стрибок інфляції, зберігаючи при цьому здорове зростання, заявив […] Сообщение Байден: США можуть протистояти інфляції, не жертвуючи економічними вигодами появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.