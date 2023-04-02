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Современное искусство: Тайная жизнь шоумена Дмитрия Хрусталёва: Алкоголизм, женитьба и реанимация

Современное искусство: Тайная жизнь шоумена Дмитрия Хрусталёва: Алкоголизм, женитьба и реанимация

Он начинал свою карьеру в КВН и ради этого даже бросил один институт и поступил в другой. В качестве капитана команды «Сборная Санкт-Петербурга» Дмитрий Хрусталёв обрёл первых поклонников, а во время работы на телевидении стал очень популярен.

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