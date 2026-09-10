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Производство красной икры в России сократилось втрое

С конца мая по начало сентября в оборот поступило 2,6 тыс тонн икры, что на 66% меньше, чем в прошлом году.

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