Большой уличный батут появился под окнами многоквартирника в Губкинском

Жители многоквартирного дома в Губкинском решили разнообразить свой досуг. Способ для этого ямальцы выбрали не совсем обычный — большой уличный батут они установили прямо под окнами дома, сообщил telegram-канал «Вектор.
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