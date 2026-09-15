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И Thunderbolt 5, и блок питания на 850 Вт. Sonnet представила док-станцию Breakaway Box 850 T5 для видеокарт

И Thunderbolt 5, и блок питания на 850 Вт. Sonnet представила док-станцию Breakaway Box 850 T5 для видеокарт

600 долларов Компания Sonnet представила док-станцию для создания внешней видеокарты. Модель Breakaway Box 850 T5 оценена в немалые 600 долларов, но зато она комплектуется блоком питания мощностью 850 Вт.

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