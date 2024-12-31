Дикий Юг - Прир...
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Дикий Юг - Природа Юга России

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Кроссоверы Voyah Free начнут собирать в России

Кроссоверы Voyah Free начнут собирать в России

Фото: ixbt.com В России стартует сборка кроссоверов Voyah Free: документы готовы. Портал «Китайские автомобили» обнаружил в открытой базе Росстандарта сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для электромобилей, производимых в стране.

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